Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti
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Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti

21.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:24
Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz!

Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan videoda, 3-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın motivasyon konuşmasının yanı sıra, karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe katettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz, kolay kazanamıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.

Ayrıca videoda, bordo-mavili futbolcuların sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ziyaretine de yer verilirken, genç oyuncunun da burada oldukça moralsiz olduğu görüldü. Ömür'ün İstanbul'daki kontrollerinde fibula kemiğinde bir kırırk olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

- De

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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