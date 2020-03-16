Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA