Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

17.08.2019 10:11
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek.
Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA
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