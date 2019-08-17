Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

17.08.2019 10:11

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek.

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA