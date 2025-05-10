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Trabzonspor - Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede muhtemel 11'ler belli olmaya başladı. Taraftarlar ise derbinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçına dair detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri…

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Trabzon'da oynanıyor. Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk ederken, maç öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bordo-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmek isterken; sarı-kırmızılılar ise deplasmanda galibiyetle dönerek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Dev maç öncesi teknik direktörlerin tercihleri, kadroda yer alacak yıldız isimler ve maçın yayın bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler…

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu dev karşılaşma, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır

Malheiro

Batagov

Okay Yokuşlu

Mustafa Eskihellaç

Mendy

Ozan Tufan

Nwakaeme

Sikan

Zubkov

Banza

Trabzonspor - Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray :

Fernando Muslera

Davinson Sánchez

Abdülkerim Bardakcı

Sallai

Eren Elmalı

Lemina

Lucas Torreira

Yunus Akgün

Álvaro Morata

Barış Alper Yılmaz

Victor Osimhen

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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