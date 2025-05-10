Trabzonspor - Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede muhtemel 11'ler belli olmaya başladı. Taraftarlar ise derbinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçına dair detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri…
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Trabzon'da oynanıyor. Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk ederken, maç öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bordo-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmek isterken; sarı-kırmızılılar ise deplasmanda galibiyetle dönerek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Dev maç öncesi teknik direktörlerin tercihleri, kadroda yer alacak yıldız isimler ve maçın yayın bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler…
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu dev karşılaşma, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır
Malheiro
Batagov
Okay Yokuşlu
Mustafa Eskihellaç
Mendy
Ozan Tufan
Nwakaeme
Sikan
Zubkov
Banza
Galatasaray :
Fernando Muslera
Davinson Sánchez
Abdülkerim Bardakcı
Sallai
Eren Elmalı
Lemina
Lucas Torreira
Yunus Akgün
Álvaro Morata
Barış Alper Yılmaz
Victor Osimhen