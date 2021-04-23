Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç