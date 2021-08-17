Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
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Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı

Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

Avcı ile ilk kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

49 hafta sonra lider

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.

İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç

1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-1

1975-76Galatasaray-Trabzonspor1-2

1976-77Trabzonspor-Göztepe1-0

1977-78Mersin.İ.Y-Trabzonspor0-0

1978-79Boluspor-Trabzonspor0-0

1979-80Trabzonspor-Bursaspor0-0

1980-81Bursaspor-Trabzonspor1-1

1981-82Zonguldakspor-Trabzonspor0-1

1982-83Sarıyer-Trabzonspor0-1

1983-84Trabzonspor-Zonguldakspor3-1

1984-85Sarıyer-Trabzonspor0-0

1985-86Trabzonspor-Bursaspor3-0

1986-87Galatasaray-Trabzonspor0-1

1987-88Trabzonspor-Adana Demirspor2-0

1988-89Trabzonspor-Eskişehirspor2-0

1989-90Trabzonspor-Karşıyaka1-0

1990-91Karşıyaka-Trabzonspor0-2

1991-92Trabzonspor-Samsunspor4-1

1992-93Trabzonspor-Sarıyer4-0

1993-94Trabzonspor-Bursaspor1-1

1994-95Trabzonspor-Altay3-1

1995-96Trabzonspor-Ankaragücü3-1

1996-97Trabzonspor-Altay1-0

1997-98Kocaelispor-Trabzonspor1-3

1998-99Trabzonspor-Gaziantepspor0-1

1999-00Adanaspor-Trabzonspor1-2

2000-01Erzurumspor-Trabzonspor1-3

2001-02Beşiktaş-Trabzonspor1-2

2002-03Trabzonspor-Fenerbahçe0-0

2003-04Konyaspor-Trabzonspor3-3

2004-05Kayserispor-Trabzonspor0-3

2005-06Trabzonspor-Kayserispor2-1

2006-07Kayserispor-Trabzonspor1-0

2007-08Trabzonspor-Sivasspor0-3 (Hükmen)

2008-09Trabzonspor-Ankaraspor2-0

2009-10Sivasspor-Trabzonspor1-2

2010-11Ankaragücü-Trabzonspor0-2

2011-12Manisaspor-Trabzonspor1-1

2012-13Kardemir K.-Trabzonspor1-1

2013-14Beşiktaş-Trabzonspor2-0

2014-15Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor0-0

2015-16Trabzonspor-Bursaspor1-0

2016-17Trabzonspor-Kasımpaşa2-0

2017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor2-1

2018-19Medipol Başakşehir-Trabzonspor2-0

2019-20Kasımpaşa-Trabzonspor1-1

2020-21Trabzonspor-Beşiktaş3-1

2021-22Yeni Malatyaspor-Trabzonspor1-5

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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