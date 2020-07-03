Trabzonspor 'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı
Trabzonspor 'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.
03.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:43
Trabzonspor 'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı
TRABZON - Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.
Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.
Kaynak: İHA