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Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.

14.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06
Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı

'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve , özel antrenman yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nde yapılan özel antrenmanla bordo-mavili oyuncular Obi Mikel, Onazi ve Ekuban'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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