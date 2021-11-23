Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandı
Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ısınırken sakatlanan kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandığı bildirildi.
Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep Fk maçında ısınırken sakatlanan kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandığı bildirildi.
Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda esame listesine yazılan Erce Kardeşler, maça hazırlık sırasında ısınırken sakatlanmış, yerine genç oyuncu Arda Akbulut kaleye geçmişti.
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AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri