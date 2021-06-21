Trabzon Sağlık Müdürü Usta'dan aşı randevusu uyarısı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kovid-19 aşılarının kullanılamaz hale gelmemesi için kişilerin randevu zamanlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kovid-19 aşılarının kullanılamaz hale gelmemesi için kişilerin randevu zamanlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da alınan aşı randevusunun gerçekleşme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi.

Yüzde 13 oranında ise randevu alarak aşı olmaya gelmeyenlerin olduğuna işaret eden Usta, "Bu özellikle BionTech aşısında hem diğer vatandaşların mağdur olmasına hem de aşının zayi olabilmesine yol açmaktadır. Lütfen randevularınıza azami ölçüde uyunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz