TRABZON Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akınıTRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ortahisar Ayasofya Camii'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

2 YIL SONRA CEMATİYLE BULUŞTU

İstanbul'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Trabzon'da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyonu başlatılan Ortahisar Ayasofya Camii de ibadete açılmış oldu. Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekanda, bir yandan ibadetler yapılırken, diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor. İbadet ve ziyarete açılan tarihi mekandaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem; namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılıyor.

Çevre düzenlemesi de yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, turizm sezonu olması nedeniyle, ziyaretçilerinin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler, tarihi mekan da sıkça anı fotoğrafı çekip, öz çekim de yapıyor.

'YENİ HALİNİ DE BEĞENDİK'

İstanbul'dan gelen ziyaretçi Dila Efecan, 'Trabzon'a yeni geldim. Ayasofya Camii ziyaret ettik. Yeni halini sevdik güzel olmuş. Eski halini de seviyorduk. Yeni halini de beğendik. İçeride yapılan düzenleme çok etkili olmuş" dedi.

'ÇOK MUAZZAM BİR ESER'

Ortahisar Ayasofya Camiyi ilk kez ziyaret eden Doğukan Erdoğan, 'İlk kez ziyaret etmeme rağmen gayet etkileyici bir tarihi eser. Özellikle güney cephesinden Adem'in yaratılışından başlayıp tekrardan dünyaya dönmesiyle alakalı figürler şahane. Çok muazzam bir eser" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU'

Trabzon'da yaşayan Güngör Öksüz, restorasyonu beğendiğini söyleyerek, "Eski hali biraz döküntü olmuştu. Şimdi çok güzel oldu. Dışarıdan gelip gören herkes burayı çok beğeniyor. Şahsım olarak ben de çok beğeniyorum. Trabzonluyum haftada iki üç kere kafa dinlemeye gelirim buraya. Doğa, tarih ve şehrin iç içe olduğu bir yer burası. Trabzon'un her yeri güzel ama burası ayrı bir güzeldir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA