Trabzon kendi sahasında Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı

15.09.2019 23:31

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

4. MAÇINDA 3 KEZ BERABERE KALDI

Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Filip Novak ve 57. dakikada penaltıdan Alexander Sörloth attı. Gençlerbirliği'nin golleri ise 44. dakikada Bogdan Stancu ve 84. dakikada Sessegnon ile geldi. Trabzonspor'un oldukça ses getiren yeni transferi Daniel Sturridge, 70. dakikada Avdijaj yerine oyuna girdi ve ilk kez bordo mavili formayı giydi. Ligin namağlup takımlarından Trabzonspor, bu sonuçla 4. maçında 3. kez berabere kaldı ve puanını 6 yaptı. Gençlerbirliği ise ilk puanını aldı. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

SAĞ BEK ASİST, SOL BEK GOL

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, golü 17. dakikada buldu. Joao Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortasında uzak köşede topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşu ağları havalandırdı. Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR'DAN ANLAMLI KUTLAMA

Futbolcular, golden sonra yedek kulübesine doğru giderken yakın zamanda sakatlanan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın isimlerinin yazıldığı formayı alıp taraftara gösterdiler. Taraftar ise futbolcuların bu jestini uzun süre alkışladı.

TRABZONSPOR'UN SAKATLIK KABUSU BİTMİYOR

Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sakatlığı ile sarsılan Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'te sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi. 43. dakikada sakatlanan Fernandes'in yerine Hüseyin Türkmen oyuna girdi.

GENÇLERBİRLİĞİ, EŞİTLİK İLE SOYUNMA ODASINA GİRDİ

İlk yarının son dakikasında Gençlerbirliği skoru dengeledi. 44. dakikada Sosa'nın kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio'nun pasında Stancu kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşuyla ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR, PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ!

Trabzonspor, üstünlük sayısına ise 57. dakikada ulaştı. Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Anthony Nwakeme, Trabzonspor'a penaltı atışı kazandırdı. Penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, kaleci Ertaç'ı ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu.

SÖRLOTH MUTLAK POZİSYONU KAÇIRDI

Üçüncü gol için bastıran Trabzonspor, 66. dakikada Sörloth ile mutlak bir pozisyon harcadı. Sosa'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Sörloth, topu kontrol edemeyince pozisyon kaçtı.

STURRIDGE ALKIŞLARLA GİRDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge, 70. dakikada Avdijaj yerine oyuna dahil oldu. İngiliz forvet oyuna girerken Trabzonsporlu taraftarlar futbolcuya alkışlarla destek verdi.

SÖRLOTH BİR GOL DAHA KAÇIRDI!

Trabzonspor, 78. dakikada bir fırsattan daha yararlanamadı. Sturridge'in harika ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

TRABZON KAÇIRDI, GENÇLER ATTI

Sturridge'in kaptırdığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Gençlerbirliği'nde Sessegnon'un ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Trabzonsporlu futbolcular, Sturridge'e faul yapıldığı itirazlarında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve hakem, gol kararını verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

76. dakikada Diallo'nun pasında, yakın mesafeden Ayite'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

79. dakikada Sturridge'nin şık pasında ceza alanına giren Sörloth'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, barajı geçen top direğin az farkla yanından auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Fıratcan Üzüm), Nwakaeme, Avdijaj (Dk. 70 Sturridge), Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 83 Seuntjens), Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir (Dk. 70 Diallo), Stancu (Dk. 70 Ayite), Sessegnon, Candeias, Sio

Goller: Dk. 17 Novak, Dk. 57 Sörloth (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu, Dk. 84 Sessegnon (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği) Dk. 59 Novak, Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)