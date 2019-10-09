Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

09.10.2019 12:50

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye Projesi" kapsamında Bilecik'e gelen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Küçük ve yönetim kurulu üyeleri ile Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün'ü makamında kabul eden Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulusal ve yerel basının idarecilerin ve halkın en önemli haber kaynağı olduğunu belirten Şentürk, insanların doğru bilgilendirilmesi adına, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı.

Şentürk'e Trabzonspor forması hediye eden konukları, Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

Kaynak: AA