Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, K.K. (37) idaresindeki panelvan, Mustafa Demir Caddesi'nde seyyar satış yapan Muhammet Bekar'a (31) çarptı.
Kazada yaralanan Bekar, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bekar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası gözaltına alınan K.K, adliyeye sevk edildi.