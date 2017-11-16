Trabzon'da Tarım Aracının Devrilmesi

Trabzon'da tarım aracının devrildiği kazada yaralanan Ayşe Çan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Akçaabat ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi'nde İsmail Çan'ın kullandığı tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan Çan, tedavi gördüğü Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Aynı kazada Çan'ın annesi Fatma Çan (51), olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı İsmail Çan'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.