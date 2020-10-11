Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'da çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Trabzon'da çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki örtülük alanda, gece geç saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk