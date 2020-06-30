Trabzon'da "ORKÖY Projesi"yle besi sığırcılığına destek
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Trabzon'da "ORKÖY Projesi"yle besi sığırcılığına destek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "ORKÖY Projeleri" kapsamında verilen desteklerle besi sığırcılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:40

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "ORKÖY Projeleri" kapsamında verilen desteklerle besi sığırcılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi tarafından hayata geçirilen "ORKÖY Projeleri", kırsalda yaşayanlara hem kredi hem de hibe desteğiyle yeni gelir kapısı oluşturuyor.

Bu kapsamda Trabzon'da, Orman İşletme Müdürlüğünce 2017'den Haziran 2020'ye kadar besi sığırcılığı için 31 kişiye 996 milyon 180 bin lira kredinin yaklaşık 199 milyon 236 bin lirası hibe olarak verildi. Bu gibi desteklerle orman köylülerinin gelir seviyesinin iyileştirilmesi, ormana olan baskının azaltılması ve büyük şehirlere göçün önlenmesi hedefleniyor.

"Vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı aralamak istiyoruz"

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün tabiat ve insanların yararına çeşitli projeler yaptığını söyledi.

Ormanların korunması, geliştirilmesi, yarınlara aktarılmasının yanında orman köylüsüne ve kırsalda yaşayanlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Ayvaz, "Bu hizmeti verirken kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve yörenin potansiyelini de dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı aralamak istiyoruz." dedi.

Ayvaz, vatandaşları sosyal ve ekonomik manada kredilerle destekleyerek gelirlerini artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bu kapsamda da Akçaabat ilçesindeki vatandaşlara, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra köftesiyle de anıldığı için besi sığırcılığı konusunda destek olduklarını ifade etti.

İlçeye gelen turistlerin mutlaka Akçaabat köftesinin tadına baktığını aktaran Ayvaz, "Yörede köfteden dolayı büyük miktarda et tüketimi var. Biz de Orman İşletme Müdürlüğü olarak besi sığırcılığında orman köylülerimize destek vererek, bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İlgililer de işletmeciler de memnun

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte besi sığırcılığıyla uğraşan vatandaşları teşvik ederek, bu işi yapmak isteyenlere ulaştıklarını belirtti.

Kaleönü Mahallesi Muhtarı Paşa Seyis de mahalle sakinlerinin projeden yararlandığını dile getirerek, kendi yetiştirdikleri hayvanlar sayesinde Akçaabat'ın meşhur köftesinin lezzetini ve kalitesini korumayı amaçladıklarını kaydetti.

Projeden geçen yıl faydalanan Ali Rıza Seyis de proje kapsamında 10 hayvan aldığına dikkati çekerek, "Geliştirerek hayvanların sayısını artırdım. Hedefim 50 hayvana çıkabilmek. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kurbanlık olarak yetiştirip kasaplara satıyoruz. Devletimiz bizleri destekledikçe hayvancılığı geliştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Hıdırnebi Yaylası'nda lokanta işletmeciliği yapan Halim Sarı da besi sığırcılığı yetiştiriciliğinin ilçede artması için Orman İşletme Müdürlüğünün teşviklerinden yararlandığına işaret ederek, genç çiftçilere desteklerden yararlanmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Trabzon'da 'ORKÖY Projesi'yle besi sığırcılığına destek

Kaynak: AA

Manşet

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