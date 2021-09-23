Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın sınır dışı edildi - Haberler
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Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın sınır dışı edildi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın sınır dışı edildi

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlenen Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenlendi.

Haklarında tahkikat başlatılan 4 kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Otel sahipleri ve işletmecileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli, Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde ise idari para cezası uygulandı.

Otelin faaliyetten men edileceği belirtilen açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere, ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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