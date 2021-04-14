TR82 bölgesindeki işletmeler daha bilinçli ihracat yapacak

TR82 Bölgesinde ihracata yönelik taleplerin artması sonrasında harekete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işletmelerin bilinçli ihracat yapmalarına destek sağlamak amacıyla "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenledi.

TR82 Bölgesinde ihracata yönelik taleplerin artması sonrasında harekete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işletmelerin bilinçli ihracat yapmalarına destek sağlamak amacıyla "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri düzenledi.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri serisi kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren işletme yöneticileri "Kolay İhracat Platformu 2.0" semineri ile buluştu. KUZKA tarafından düzenlenen serinin altıncı seminerinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Kolay İhracat Platformu 2.0"ın işletmelere kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üç ilin işletme temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği çevrim içi ortamdaki seminerde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Şubesi Uzmanı Burcu Banu Başal, platform üzerinden ihracatçılara sunulan "ihracat kokpiti, akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası, sektörler, ülkeler, eğitim, dış ticaret mevzuatı ve bilgi havuzu" hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

"İşletmelerimiz daha bilinçli ihracat yapacak"

Seminer hakkında katılımcılara bilgi veren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Bu seminerimiz Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı başlığı altında gerçekleştirdiğimiz altıncı seminerimiz. Daha önceden "Yalın Üretim, Aile Şirketi Anayasası, Enerji Verimliliği ve İhracat gibi başlıklarda seminerlerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile de bir ihracat bilgilendirme semineri yaptık. Şimdi de Ticaret Bakanlığımızın "Kolay İhracat Platformu 2.0" ın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. İhracatçılarımızın yakından tanıdığı platform aslında 22 Mart tarihinde Ticaret Bakanımızın tanıtımı ile hizmete sunulmuştu. Böylece platformun daha önceki versiyonu yapay zeka destekli hale getirilerek 2.0 versiyonuna geçilmiş oldu. Bu platform yapay zeka desteği sayesinde ihracatçıların ihracat konusunda bilinçlenmelerini ve bu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımız ihracat yapmak isteyenlerin işini son derece kolaylaştıran bir platformu sektörümüzün hizmetine sunmuş oldu." dedi.

"Platformu ihracatçılar kullandıkça geliştirilecek"

Seminerde "Kolay İhracat Platformu 2.0" ı ihracatçılara tanıtan Ticaret Bakanlığı Uzmanı Burcu Banu Başal da yapay zeka desteği sayesinde ihracatçıların birçok hizmeti alabildiği platformda yer alan "İhracat kokpiti, akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası, sektörler, ülkeler, eğitim, dış ticaret mevzuatı ve bilgi havuzu" hakkında bilgiler verdi. Başal platformun sürekli geliştiğine dikkat çekerek "Amacımız tüm ihracatçıların bu platformu kullanmalarıdır. Platform bu anlamda kullanıldıkça yapay zeka desteği sayesinde daha da gelişiyor. Platformun ikinci faz çalışmaları kapsamında yani 2.0 versiyonunda yeni birçok modül eklendi. Bu platformun amacı Türkiye'de 90 bin ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere ihtiyacı olan bütün hizmetlere tek bir noktadan ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak da ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından sürekli güncellenmektedir. Bu anlamda platformu online ücretsiz bir ihracat danışmanı olarak da düşünebilirsiniz. Dünya üzerindeki örnekleri ile kıyaslandığında ise bizim platformumuz güncel veri kalitesi ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde öne çıkmaktadır. Bu anlamda yurt dışı örneklerinin çok daha ilerisinde olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Platform ulusal ve uluslararası veri tabanlarıyla entegre çalışıyor"

Başal sözlerini şöyle sürdürdü: "Platform 190 ülke için 25 farklı veri kaynağından, 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası veri tabanıyla entegre çalışan bir sistemdir. Bu anlamda kullanımı kolaylaştıran bir entegrasyonu var. Örnek olarak MERSİS ile entegre çalışıyor. Bu sayede kurumsal ve bireysel giriş imkanı sağlıyor. Kurumsal kullanım için MERSİS'te kayıtlı firma yetkilisi bilgilerini kullanarak platforma giriş yapabiliyorsunuz. Böylece kullanıcı adı, şifresi ve platforma ayrıca bir üyelik yapmadan Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet şifresi ile giriş sağlanabiliyor. Yine devlet destekleri platformu ile entegre çalışıyor. Teknik engelle entegre edilmiş durumdadır. Ürününüzle ilgili teknik bir engel var ise buradan görebiliyorsunuz. Yine ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza kolaylık sağlıyor. GTIP kodu bilmeyen yeni ihracatçılarımıza ürün adını girdiklerinde sistem ürün kodunu getiriyor. Platform ulusal ve uluslararası sistemler ile entegre çalıştığı için ihracatçılarımıza en güncel ve en doğru bilgilerin de aktarılması sağlanmış oluyor. Bu sayede de ihracatçılarımızın doğru pazarları bulmaları için sistem tarafından öneriler yapılıyor. Başlangıçta oluşturulan 6 modül daha sonra ikinci faz kapsamında geliştirildi. Bunlara akıllı ihracat modülü, pazara giriş haritası modülü, ülke sayfası, sektör sayfası, ihracat kokpiti ve mevzuat modülü eklendi. Bunların hepsi ihracatçılarımız gerçekten işini kolaylaştıran modüller. İhracatçımız platformu kullandıkça sistemin faydasını daha çok hissedecekler diye düşünüyoruz."

Çevrim içi seminer yapılan tanıtım sunumunun ardından katılımcıların platforma ilişkin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Platformun kullanımı ile ilgili bilgi almak isteyen ihracatçılara yönelik olarak da https://www.kolayihracat.gov.tr/ uzantılı platformda yer alan eğitici tanıtım videolarından yararlanma imkanı sunulmaktadır. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı