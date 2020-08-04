Toroslar'da yol bakım çalışmaları sürüyor Toroslar Belediyesinin ilçe genelinde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Toroslar Belediyesinin ilçe genelinde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, yeni yapılaşmanın başladığı bölgelerde yol açma çalışmaları yürüten ekipler, cadde ve sokaklarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA