Torbalı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı İzmir'in Torbalı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve burada sokağa uyuşturucu atan 2 kişi yakalandı, biri tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve burada sokağa uyuşturucu atan 2 kişi yakalandı, biri tutuklandı. Erdinç Tekili Caddesinde görev yapan polis ekipleri O.A. ve Ö.S'yi durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şahıslar üzerlerindeki paketi koşarken attı. O.A. ve Ö.S. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Koşarken atılan paketin içinde 45 adet folyoya sarılmış satışa hazır esrar ele geçirildi. İfadeleri alınan şahıslardan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.S. serbest bırakıldı. Kaynak: AA