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Torbalı Belediyesi işsizliğe karşı savaş açtı

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Torbalı Belediyesi işsizliğe karşı savaş açtı

800'ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu Torbalı'da hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı.

Torbalı'da meslek kursları açılıyor

800'ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu Torbalı'da hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile daha önce protokol imzalayan Torbalı Belediyesi, pandemi öncesi çeşitli meslek kurslarında ilk mezunlarını vermişti. Torbalı Belediyesi şimdi yeni açılacak olan kurslarla hem işsizlikle savaşacak hem de kursiyerlerin meslek sahibi olmasını sağlayacak.

İŞTE AÇILACAK KURSLAR

Torbalı Belediyesi, İzmir'in sanayi üssü olan Torbalı'da, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü meslek fabrikası projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ön muhasebe, kuaförlük, tekstil(Düz dikiş, makineci, overlokçu, çanta dikimi reçmeci, çocuk giysileri dikimi, ev tekstili ve çeyiz ürünleri hazırlama) ve el sanatları kursu açılacak. Eğitimler Çaybaşı'daki belediye hizmet binasında gerçekleşecek. Ücretsiz olan başvurular başlarken, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, dileyenlerin bu kurslardan yararlanabileceğini ifade etti.

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