Toprak Razgatlıoğlu korona virüse yakalandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı