Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) buğday ve arpa alımı ne zaman? Serbest piyasada son durum ne?

Çiftçilerin ve üreticilerin yakından takip ettiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı buğday ve arpa alım takvimiyle ilgili açıklamalarıyla gündemde. Ürünlerini teslim etmek isteyen üreticiler, "TMO buğday ve arpa alımı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, serbest piyasada oluşan fiyatlar da dikkatle izleniyor. Peki, TMO 2025 alım fiyatlarını açıkladı mı, serbest piyasada buğday ve arpa kaç TL'den alınıyor? İşte son gelişmeler…

TMO BUĞDAY VE ARPA ALIMI NE ZAMAN?

2025 yılı hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılacak buğday ve arpa alımı çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO tarafından yapılan resmi duyuruya göre, ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı üreticiler, ürünlerini 12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren TMO'ya teslim edebilecek.

TMO BUĞDAY VE ARPA ALIMI NE ZAMAN

TMO alımları için üreticilerin, e-Devlet üzerinden ya da TMO'nun randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca, TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara da doğrudan ürün teslimatı yapılabilecek.

2025 TMO Buğday ve Arpa Alım Fiyatları:

Makarnalık buğday: 10.000 TL/ton

Ekmeklik buğday: 9.250 TL/ton

Arpa: 7.250 TL/ton

Bunun yanında üreticilere, ton başına:

Buğday için 1.750 TL,

Arpa için 750 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Bu desteklerle birlikte toplam fiyatlar:

Buğdayda 11.000 TL/ton,

Arpada 8.000 TL/ton seviyesine ulaşıyor.

SERBEST PİYASADA SON DURUM NE

SERBEST PİYASADA SON DURUM NE?

TMO alım fiyatlarının açıklanmasının ardından gözler serbest piyasadaki fiyatlara çevrildi. Bölgesel olarak değişkenlik gösteren rakamlara göre:

İç Anadolu Bölgesi'nde ekmeklik buğday fiyatları ton başına 11.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

Arpa fiyatları ise 8.800 TL ile 9.100 TL arasında işlem görüyor.