Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
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Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

14.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:46
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

İSTANBUL'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.

İSTANBUL'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa önündeki İstanbulkart Başvuru Merkezi'nde  sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme  çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı. Kuyruk uzunluğu zaman zaman 700 metreye kadar ulaştı. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken,  'Sosyal mesafe' kuralı da hiçe sayıldı.


- İstanbul
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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