İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor - Haberler

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İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Artvin'de oto tamir ustası, iki kardeş hurdalardan topladıkları parçalardan araba yaptı. Adını "Lazda" koydukları arabanın 5 ileri 3 geri vitesi bulunuyor. 10 bin liraya mal olan araç, 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor.

Artvin Hopa sanayi sitesinde esnaf olan İbrahim (28) ve Furkan (17) Gül kardeşler, hurda araç parçalarından tek kişilik araba yaptı. Tarım motorundan ve arazili araçtan elde ettikleri hurda parçaları birleştiren Gül kardeşler test sürüşlerini tamamladı.

İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor

80 KİLOMETREDE 3 LİTRE YAKIT HARCIYOR

Kardeşlerin kendi bilgi ve birikimlerini kullanarak yaptıkları araç ilginç bir özelliğe sahip. 5 ileri 3 geri vitesi olan arabayı görenler hayrete düşüyor. "Lazda", ismini verdiği otomobil, 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor. Kaporta kısmını ise sacdan ve ahşap karışımdan oluşuyor.

İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor

"10 BİN LİRAYA ARAÇ SAHİBİ OLDUK"

Az yakıt harcayan kendine ait bir otomobil düşüncesiyle yola çıktığını belirten İbrahim Gül, "Bu otomobili yaparken parçaları tamamen değişik yerlerden aldık. Hepsi derme çatma, hurdacıdan topladık. Yaptığım bu araçta bir otomobilde olması gereken her şey var. Topladığımız hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin liraya otomobil sahibi olduk" dedi.

Kendi imkanı ile birleştirerek tek kişilik otomobilini büyük bölümünü tamamlayan Gül kardeşler, ilk deneme gezinti sanayide yaptılar.

İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor

İki kardeş hurdadan 10 bin liraya araç yaptı! 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Otomobil, Tragger, Artvin, Esnaf, Yerel, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

Doğuş:

Bende araba yaptım 100 km de yarım torba ot gidiyor.

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