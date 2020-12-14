Tomarza Kaymakamlığı 2 bin fidanı toprakla buluşturdu

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde 2 fidan toprakla buluşturuldu.

Tomarza Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ilçeye bağlı Güzelsu ve Ekinli mahallelerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Güzelsu'ya bin badem, Ekinli'ye ise bin ceviz fidanı dikildi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci de programa katılarak fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler