Tomarza Kaymakamlığı 2 bin fidanı toprakla buluşturdu
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Tomarza Kaymakamlığı 2 bin fidanı toprakla buluşturdu

14.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:39
Tomarza Kaymakamlığı 2 bin fidanı toprakla buluşturdu

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde 2 fidan toprakla buluşturuldu.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde 2 fidan toprakla buluşturuldu.

Tomarza Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ilçeye bağlı Güzelsu ve Ekinli mahallelerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Güzelsu'ya bin badem, Ekinli'ye ise bin ceviz fidanı dikildi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci de programa katılarak fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:39:43. #1.14#
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