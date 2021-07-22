Tokyo Olimpiyatları açılış törenine 15 ülke ve uluslararası kuruluşun liderleri katılacak

Yarın başlayacak Tokyo Olimpiyatları açılış törenine 15 ülke ve uluslararası kuruluşun liderlerinin katılacağı bildirildi.

Yarın başlayacak Tokyo Olimpiyatları açılış törenine 15 ülke ve uluslararası kuruluşun liderlerinin katılacağı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo 2020 kapsamında ülkesine gelecek liderlere yönelik açıklama yaptı.

Kato, turnuvanın açılış töreni kapsamında 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilcinin Japonya'ya geleceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yüz yüze diplomasiyi zorlaştırdığına dikkati çeken Kato, liderlerin Tokyo ziyaretlerinin ülkesinin çok yönlü ilişkilerine katkı sunacağını söyledi.

Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Kovid-19 salgını sonrası birçok lider Tokyo 2020 programını iptal etti.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio de Janeiro Olimpiyatları açılış seremonisini 40 lider yerinde izlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan