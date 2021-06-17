TOKİ'den Muğla'da 20 taşınmazın açık artırma ile satışa sunulmasıyla ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar semtinde yer alan 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar semtinde yer alan 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiğini açıkladı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar semtinde yer alan toplam 40 bin 78 metrekare büyüklüğüne sahip 20 adet taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yayımlanan yanıltıcı haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, yayımlanan haberlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bölgede yaşayan vatandaşların vergisini ödediği tarım arazilerinin TOKİ tarafından boş arazi gösterilip, açık artırma ile satışa çıkartıldığı yönünde asılsız iddialar bulunduğu kaydedildi. Arsa satışına konu edilen taşınmazların Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2004 tarihinde onaylanan plan kapsamında kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Tarım arazisi olmayıp konut imarlı arsalardır. Bu alanlarda İdaremizce herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır. Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazla, İdaremiz ile kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında mahsuplaşmalarda ve İdaremizce yapılan yatırımların finansman temininde kullanılmak üzere 10.10.2019 tarihinde devir alınmıştır. İdaremiz mülkiyetinde Toparlar Mahallesi yerleşim alanı içinde ve hemen bitişiğinde 754 bin 398 metre yüzölçümlü 161 adet taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan 100 bin 150 metre yüzölçümlü bir parsel askeri alan, 79 bin 877 metre yüzölmçümlü bir parsel ise üniversite alanı olup hazineye iade edilecektir. 111 bin metre yüzölçümünde ise 550 konut projelendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere İdaremiz, sosyal konut üreterek dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktadır. Bugüne kadar 1 milyon sosyal konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşımızı sıcak yuva sahibi yaptık. Taşınmazlar sosyal konut finansmanında kullanılmak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde 9-10 Haziran tarihli yapılan arsa satışımızda toplam yüzölçümü 40 bin 78 metre yüzölçüme sahip 20 adet parsel satışa sunulmuş, tamamına toplamda 49.540.000 TL teklif gelmiştir. Yukarıda verilen detaylı bilgilerden de anlaşılacağı üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında Hazine adına kayıtlı taşınmazlar yine kanunlarla verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde kullanılmak üzere ne amaçla devir edilmişse o amaç kapsamında kullanılmış ve elde edilen gelir tüm ülke çapında kamuya arz edilen sosyal konut ve kamu yatırımları için kullanılacaktır. Taşınmaz ile ilgili durum bu şekildeyken, yapılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı