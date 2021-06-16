TOKİ'den Kayseri Kocasinan'a 535 Konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde inşa edilecek 535 konutun ihalesi yapıldı.