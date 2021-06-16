TOKİ'den Kayseri Kocasinan'a 535 Konut
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TOKİ'den Kayseri Kocasinan'a 535 Konut

TOKİ'den Kayseri Kocasinan'a 535 Konut
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde inşa edilecek 535 konutun ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde inşa edilecek 535 konutun ihalesi yapıldı.

16 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı ve çevre düzenlemesi işleri yer alıyor.

Kayseri Kocasinan'da yatay mimarinin esas alındığı projede konutların yükseklikleri zemin+4 planında olacak.

Projede; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, dış cephelerde ahşap görünümlü duvar süslemeleri uygulandı.

Yerleşim alanı, sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla şehre değer katacak yeni bir cazibe merkezi hedeflendi.

Kaynak: Habermetre

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