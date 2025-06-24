TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI | TOKİ konut başvurusu açıldı mı, ne zaman? TOKİ İlk Evim sosyal konut başvurusu hangi illerde?

Uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin 2025 yılına özel sosyal konut projeleriyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla ilgili "TOKİ başvuru süreci başladı mı?" ve "İlk Evim projesi hangi şehirlerde uygulanacak?" gibi sorular, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, TOKİ konut başvurusu açıldı mı, ne zaman? TOKİ İlk Evim sosyal konut başvurusu hangi illerde? İşte, detaylar…

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek olan TOKİ 2025 sosyal konut projesi, ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlar için umut olmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde hayata geçirilecek bu projeyle, barınma ihtiyacına çözüm sunulması hedefleniyor.

TOKİ konut başvurusu açıldı mı

Ancak projeye ilişkin başvuru takvimi ve gerekli şartlar henüz açıklanmış değil. Bakanlık kaynaklarından yapılan bilgilendirmelere göre, başvuru süreci 2025 yılı içerisinde ilerleyen dönemlerde ilan edilecek. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği projeye ilişkin detaylar netleştiğinde, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi hakkında yaptığı yeni açıklamasında "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI AÇILDI MI?

TOKİ sosyal konut başvuru e-Devlet ekranı henüz açılmadı.