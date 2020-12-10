Tokat, Yıldız Dağına yaklaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Tokat arasında bulunan bağlantı yolu güzergahı araç trafiğine açıldı.

Sivas'ta kış ayının gelmesiyle ülkenin önemli Turizm merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon hazırlıkları başladı. Kente komşu olan Tokat ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi arasında bulunan bağlantı yolu kış ayı için hazırlanarak güzergah trafiğe açıldı. Tokatlı kayak severler için oluşturulan bağlantı yolunun trafik güvenliği de sağlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Tokat arasında yer alan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Bugün Karayollarımızın ve İl Özel idaremizin Kırsal Altyapı çalışmaları için alandayız. Bu altyapı çalışmalara ciddi bir hareketlilik kazandıracak. Çalışmalar olağanca hızıyla devam ediyor. Özellikle Tokat- Sivas Yıldız Dağı bağlantısı bizim için çok elzemdir. O bağlantıyı da sağladık. Tokatlı müşterilerimize, Tokatlı kayak severlerimizi davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha da standardı yüksek bir yol yapacağız. Ama şu an bağlantıyı sağladık" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı