Tokat'ta yarı değerli taşlar kadınların elinde mücevhere dönüşecek

TOKAT (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği, Mücevher Tanıtım AŞ ile Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mücevher taşları kesme eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği ve Mücevher Tanıtım AŞ tarafından konusunda uzman kişiler Tokat'a getirilerek, kentin farklı noktalarından çıkarılan obsidyen, colla wood, krizopras kalsedon, ametist, akik gibi yarı değerli taşların kesimi konusunda kadınlara eğitim verilecek.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, yarı değerli taşlar konusunda Tokat'ın çok önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Mücevher ihracatında Türkiye'nin de çok önemli bir yerde olduğunun altını çizen Kamar, "Mücevher ihracatında dünyanın en büyük üç ülkesinden bir tanesiyiz. Bu alanda İtalya, Çin ve Türkiye dünyadaki en büyük rollere sahip. Bununla beraber 6 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz. Fakat bu ihracatı yaparken bazı şeyleri ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bunlardan en önemlisi de yarı değerli taşlar." dedi.

"Kendi taşımızı kesebilmemiz lazım"

Mücevher ihracatı yapabilmek için 100 milyon dolar civarında yarı değerli taş ithal ettiklerini vurgulayan Kamar, şöyle devam etti:

"Objelerden ve süs takılarından bahsetmiyorum bile. Dolayısıyla en önemli hedeflerimizden birincisi bu 100 milyon dolarlık ithalatımızı sıfıra indirmek ve arkasından ihracata başlamak. İkincisi eğer ki mücevher sektöründe dünyada bir numara olmak istiyorsak da kendi taşımızı kesebilmemiz lazım. Tokat bunun için çok önemli. Hem etrafında çıkan yarı değerli taşlar açısından hem de Valiliğin ve Milli Eğitim teşkilatının bu işe sahip çıkması açısından önemli. Bunun dışında obje konusunda da Tokat'ın yaptıkları gerçekten inanılmaz. Bu konuda da birlikte çok büyük bir yol alacağımıza inanıyorum. Hem ihracatımızı artıracağız, ithalatımızı azaltacağız hem de kadın istihdamına çok büyük fayda sağlayacağız. Tokat'ın Türkiye'de ilk olacağına yürekten inanıyorum."

Vali Ozan Balcı, Tokat'ta yarı değerli taşlar çıkarıldığına işaret ederek, bir süre önce Valiliğin desteği ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yarı değerli taşların işlenerek mücevhere dönüştürüldüğü bir atölye kurduklarını belirtti.

Amaçlarının ham madde kaynağı ve yarı değerli taşlar açısından Tokat'ı bir merkez haline getirmek olduğunu vurgulayan Balcı, "İlimiz bu konuda Türkiye'nin hatta dünyanın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Mücevher İhracatçıları Birliği ile bir protokol imzalayacağız. Moda, renk, dizayn anlamında taşları geliştireceğiz. Gerek obje tasarımı gerek takı tasarımı anlamında bu işi daha da geliştireceğiz." ifadesinde bulundu.

"Nihai hedefimiz 5 yıl sonra 5 bin kadının burada istihdam ediliyor olması"

Proje kapsamında kadınlara eğitim vereceklerini anlatan Vali Balcı, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı Türkiye'nin bir numaralı taş üretim merkezlerinden biri olacağız. Diğer yandan kadın istihdamına çok büyük katkı sağlamış olacağız. Çünkü kadınımızın gücü Tokat'ın gücü demektir. Tokat'ın çok kıymetli hanımefendileri var. Onların aklından, zekasından, yetenek ve yetilerinden de faydalanacağız. Nihai hedefimiz 5 yıl sonra 5 bin kadının burada istihdam ediliyor olması. Köyler dahil küçük üniteleri taş üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bir taraftan kadınlarımızı eğiteceğiz. Bir taraftan Mücevher İhracatçıları Birliği bize destek verecek. Bizler de onların birikiminden ve yeteneklerinden faydalanacağız. Böylece çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Türkiye'nin bir numaralı yarı değerli taşlar üretim merkezi olacağız. Hedefimiz büyük. Tokat'a inanıyoruz, güveniyoruz. Attığımız bu küçük imza ilimiz, insanlarımız ve ülkemiz için çok büyük bir adım olacak."

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mücevher İhracatçıları Birliği ve Mücevher Tanıtım AŞ arasında mücevher taşları kesme eğitim iş birliği protokolünü Vali Balcı ile Kamar imzaladı. İmza törenine Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.

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