Tokat'ta iki mahalle karantinaya alındı
06.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:30
Tokat'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.
Tokat'tın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun çeşitli kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp mahallelerinde 7 Mayıs itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Kaynak: AA