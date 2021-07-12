Tokat kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Tokat kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Tokat oldu. Peki, Tokat kurban kesim yerleri nerededir? Tokat kurban satış noktaları belli oldu mu? Tokat'ta kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Tokat kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Tokat kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Tokat kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Tokat kurban kesim yerleri 2021! Tokat kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

TOKAT KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Tokat kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

SULTAN KEBAP ( SU KUYUSU YANI) - KARŞIYAKA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

TOKİ YILDIZLARIN ALT GİRİŞİ - DOĞUKENT MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

600 EVLER CAMİ ALTI ÇOCUK PARKI KARŞISI - 600 EVLER MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

KARŞIYAKA MAH. YEŞİLIRMAK CAMİİ ARKASI ARAÇ PARK YERİ - KARŞIYAKA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

KARŞIYAKA MAH. KARŞIYAKA İLKOKULU ALTI ELEKTİRİK TRAFO ÖNÜ - KARŞIYAKA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

KARŞIYAKA MAH. BAĞLARBAŞI KIZ KUR'AN KURSU ARKASI AÇELYA SİTESİ ÖNÜ ÇOCUK OYUN ALANI - KARŞIYAKA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ŞOFÖR EVLERİ ÇOCUK PARKI ALTI TRAFO ÖNÜ - ŞOFÖR EVLERİ MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

HALK EĞİTİM BİNASI ARKASI BOŞ ALAN - ALİPAŞA MAH - Alo 153 Beyaz Masa

AHİ EVLER SOSYAL TESİSLER KARŞISI OTOBÜS DURAĞI ÜST TARAFI BOŞ ALAN DUVARIN DİBİ - YAZICIOĞLU MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

AHİ EVLER HARFİYAT DÖKÜL ALANI ÜST TARAFI VERİCİNİN ALTI - AHİ EVLERİ MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

KANAL ÜSTÜ (1. ETAP) - DOĞUKENT MAH. (TOKİ) - Alo 153 Beyaz Masa

3. ETAP YOLUN SONU - DOĞUKENT MAH. (TOKİ) - Alo 153 Beyaz Masa

C-6 BLOK SONU (2. ETAP) - DOĞUKENT MAH. (TOKİ) - Alo 153 Beyaz Masa

132 M² LİKLERİN ÖNÜ (ŞANTİYE YERİ - DOĞUKENT MAH. (TOKİ) - Alo 153 Beyaz Masa

YENİ MAH. SALİHAHATUN CAMİ ÖNÜ ÇOCUK PARKI - YENİMAHALLE - Alo 153 Beyaz Masa

YENİ MAH. GÜNEYLİ KOOP. ÖNÜ BASKETBOL SAHASI - YENİMAHELLE - Alo 153 Beyaz Masa

MAHMUTPAŞA MAH. FEVZİÇAKMAK CAMİİ KARŞISI TRAFO YANI - MAHMUTPAŞA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

YEŞİLIRMAK MAH. ÇAĞGÖLÜ CAMİİ ARKASI - YEŞİLIRMAK MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

(ŞEHİTLER) ÇAĞĞÖLÜ CAMİ ARKASI - YEŞİLIRMAK MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

YEŞİLIRMAK MAH. HZ. ALİ CAMİ YANI KÖŞESİ - YEŞİLIRMAK MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

AŞEVİ KESİMHANESİ - KÜÇÜKBEYBAĞI MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİYURT MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

POSTANE YANI (BOSKETBOL SAHASI İÇİ) - KARŞIYAKA MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

SERMET DOĞAN PARKI İÇİ BASKETBOL ALANI - SİVAS CADDESİ - Alo 153 Beyaz Masa

YETİŞTİRME YURDU ÖNÜ BEHZAT BULVARI YANI - PARAKENDE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

PARAKENDE MAH. YUNUS EMRE İLKOKULU ÖNÜ - PARAKENDE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

BURCU OTEL ALTI DİLEK MATBAASI YANI - GOP BULVARI - Alo 153 Beyaz Masa

CUMHURİYAT İLKÖĞRETİM OKULU ALTI OTAPARK - GOP BULVARI - Alo 153 Beyaz Masa

ALİPAŞA MAH. YENİ SOK. ESKİ İSMİ ARDALA(ARDALA 4. GEÇİT) - ARDALA 4. GEÇİT - Alo 153 Beyaz Masa

SULUSOKOK ULU CAMİİ ÖNÜ - SULUSOKAK - Alo 153 Beyaz Masa

ASKERİ GAZİNO YANI (OTOPARK) - GOP BULVARI - Alo 153 Beyaz Masa

DEVEGÖRMEZ MAH. ŞEYHİ ŞİRVANI KAVŞAĞI (CİNLİOĞLU KONAĞININ ÜSTÜ AHİ MUHYİDDİN TÜRBESİNİN ÖNÜ) - DEVEGÖRMEZ MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

DABAKHANE CAMİİ KIBLE YÖNÜ 30 MT YUKARI - DABAKHANE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

BEHZAT BULVARI ESKİ ALMUS GARAJLARI YANI - BEHZAT BULVARI - Alo 153 Beyaz Masa

BAĞKUR CAMİİ YANI - GÜLBAHAR HATUN MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

GÜLBAHAR HATUN MAH. PLEVNE LİSESİ ÖNÜ KANAL ÜSTÜ - GÜLBAHARHATUN MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

GÜLBAHARHATUN MAH. BATTALLAR SİTESİ ÖNÜ ELEKTİRİK TRAFO ÖNÜ - GÜLBAHARHATUN MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ESENTEPE MAH. VEFA SİTESİ YANI - ESENTEPE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ESENTEPE MAH. NAGİHAN TRAFO YANI ( POLİS KARAKOLU ÜSTÜ) - ESENTEPE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ESENTEPE MAH. ŞEHİT CEMAL AYBAKAN SOKAK EYLÜL APAT. ÜSTÜ - ESENTEPE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ESENTEPE MAH. YEŞİLKAYA SİTESİ ÖNÜ BORSA İLKÖĞRETİM OKULU YANI BOŞ ALAN - ESENTEPE MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

BELEDİYEDEN RUHSATLI VE İZİN ALMIŞ TÜM OTO YIKAMACILAR - DOĞUKENT MAH. - Alo 153 Beyaz Masa

ALMUS BELEDİYE MEZBAHASI - EREK MAH. MUHAT - 0 356 411 31 29

ARTOVA BELEDİYESİ MEZBAHASI - YEŞİLYURT YOLU ÜZERİ ARTOVA/TOKAT - 356 611 2011

KALE MEZBAHASI - EREK MAHALLESİ TOKAT YOLU ÜZERİ-ERBAA/TOKAT - 0356 7160140

BELEDİYE MEZBAHASI - KARAYAKA YOLU ORGANİZE SANAYİ YANI-ERBAA/TOKAT///// ( NOT :YENİ KESİMHANEYE TAŞINMA GERÇEKLEŞİRSE İLANLA DUYURU YAPILACAK VE YENİ YER ADRESİ İSE :SOĞUK HAVA DEPOSU ARKASI KELKİT MAHALLESİ ESKİ ÜNİVERSİTE KARŞISI ERBAA ) - 0356 7151076

NİKSAR MEZBAHANESİ - MEZBAHA SOKAK NO:71 BAĞLAR NİKSAR - 0356 5276370-08506330660

ORUÇLAR ET KOMBİNASI KESİM YERLERİ - GAZİOSMANPAŞA CADDESİ AMASYA TOKAT KARAYOLU, GAZİOSMANPAŞA CD., 60300 TURHAL/TOKAT - 03562751564

YAVUZ SELİM MAH. SELİMİYE ÖĞRENCİ YURDU ÖNÜ - YAVUZ SELİM, ŞEHİT BÜLENT GÜNAL CAD. NO:45, 60300 TURHAL/TOKAT - 03562759997

CUMHURİYET MAH. CAN EKMEK KARŞISI - CUMHURİYET MAH. TURHAL/ TOKAT - 03562758887

BİNEVLER MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ YANI - BİNEVLER MAH TURHAL TOKAT - 03562751390

MÜFTÜ MAHALLESİ - MÜFTÜ MAH. TURHAL/TOKAT - 03562751031

VARVARA MAH. CUMA PAZARI YANI - VARVARA MAH. TURHAL/ TOKAT - 03562751031

ARZUPINARI KÖYÜ TOPEK GIDA VE HAYVANCILIK A.Ş'YE AİT KESİMHANE - ARZUPINARI KÖYÜ TURHAL/TOKAT - 03562844440

ZİLE KURBAN KESİM YERİ MEZBAHANE - ZİLE BELEDİYE MEZBAHANESİ ZİLE - 0356 317 11 19

ZİLE KURBAN KESİM YERİ ÇÖPLÜKBAŞI MEVKİİ - ÇÖPLÜKBAŞI MEVKİİ ZİLE - ............

ZİLE KURBAN KESİM YERİ İSTASYON MAHALLESİ AMBAR KARŞISI - İSTASYON MAHALLESİ AMBAR KARŞISI ZİLE - ............

PAZAR BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - SİNANPAŞA MAHALLESİ HALYANI PAZAR/TOKAT - 03562612015

BELEDİYE MEZBAHANESİ - 100.YIL MAH.TORUNOĞLU CAD.NO:15/YEŞİLYURT - 0 356 631 2262

BELEDİYE MEZBAHANESİ - BAŞÇİFTLİK - 03564512001

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TOKAT KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİYURT MAHALLESİ - ALO 153 BEYAZ MASA

ALMUS HAYVAN PAZARI - EREK MAH. MUHAT CAD. - 0 356 411 3129

ALMUS HAYVAN PAZARI - EREK MAH.MUHAT CAD. - 0 356 411 31 29

ARTOVA HAYVAN PAZARI - YEŞİLYURT YOLU PANCAR KANTARI YANI - 356 611 2011

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - KELKİT MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ ARKASINDA-ERBAA/TOKAT - 03567151076

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - KELKİT MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ ARKASINDA-ERBAA/TOKAT - 03567151076

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - KELKİT MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ ARKASINDA-ERBAA/TOKAT - 03567151076

NİKSAR BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ YERİ - HAMİDİYE KÖPRÜ YANI - 0356511010

KURBAN SATIŞ YERİ - ÇERMİK MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ ESKİ TOP SAHASI YANI - 0 (356) 461 3028

KURBAN KESİM YERİ - ÇERMİK MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ ESKİ TOP SAHASI YANI - 0356 4613053

TURHAL BELEDİYESİ YENİ HAYVAN PAZARI - ÇEVLİKLER MAH. TURHAL TOKAT - 03562751031

KURBAN SATIŞ YERİ - KURUPINAR YOLU AHIRLAR MEVKİİ/BELEDİYE HAYVAN PAZARI - .....

PAZAR BELEDİYESİ MALPAZARI - SİNANPAŞA MAHALLESİ HALYANI PAZAR/TOKAT - 03562612015

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.