Tim'in İhracat Pusulası Etkinlikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), hedef pazar ülkeleri ihracatçılara tanıtmak amacıyla bir süredir gerçekleştirdiği İhracat Pusulası etkinliklerinde Fildişi Sahili'nin avantajları değerlendirildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM'in hedef pazar ülkeleri ihracatçılara tanıtmak amacıyla bir süredir gerçekleştirdiği İhracat Pusulası etkinliklerinde bu kez Fildişi Sahili yer aldı. Etkinlikte, Afrika pazarına girişte önemli bir kapı olma özelliği taşıyan Fildişi Sahili'nin yabancı yatırımcılara sunduğu imkan ve teşvikler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fildişi Sahili Müsteşarı Florent Menzan, "25 milyon nüfuslu Atlantik Okyanusu'na 700 kilometre sınırı ve iki önemli limanı ile Fildişi Sahili, Türkiye'nin Afrika'ya giriş kapısı olabilir." ifadesini kullandı.

Liberal ekonomiyi benimseyen Fildişi Sahili'nin dışa açık bir politika izlediğini belirten Menzan, "Son birkaç yıldır kalkınma projelerini tarım üzerine oluşturduk. En temel gelir kaynağımız tarım. 2012 yılı rakamlarına göre, yılda 1,4 milyon ton kakao üretiyoruz ve dünyada en önemli üreticiyiz. Yıllık 450 bin ton ile kaju fıstığı üretiminde dünyada birinci sıradayız. Bunu yanında palm yağı, kauçukta ve ton balığında iyi durumdayız. Hedefimiz, gelecekte tarım ürünlerinin ülke içinde işlenerek ihraç edilmesi. Bunun için de Türk firmalarının bu alanda yatırım yapmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Menzan, inşaat sektörü, mühendislik, teknoloji ve hizmet sektöründe eksiklikleri olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Türkiye'de yerleşik bir mühendislik var ancak bizim ihtiyaçlarımıza göre adapte etmek lazım. Bunun için de gelip bizim dinamiklerimizi iyi incelemeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili ile ticaret yapabilmenin yolları

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde de Fildişi Sahili'nin ekonomik analizi ve bu ülkeyle ticaret yapabilmenin yolları masaya yatırıldı.

Panelde, Ekonomi Bakanlığı'ndan Tarhan Sezgin katılımcılara Fildişi Sahili'nin ekonomik göstergeleri ve Türkiye-Fildişi Sahili arasındaki dış ticaret rakamlarını anlatırken, Coface'den Seltem İyigün, Fildişi Sahili'ndeki finansal yapı ve ihracat sigortası sistemi hakkında bir sunum yaptı.

Fildişi Sahili'nde yatırımı bulunan ve bu ülke ile yoğun ticari ilişkileri olan firma temsilcileri de deneyimlerini katılımcı firma temsilcileri ile paylaştı. Vefa Prefabrik Üst Yöneticisi (CEO) Turan Koçyiğit, Fildişi Sahili'ne ihracatlarını her geçen yıl artırdıklarını belirterek, bölge ile ticaret ve yatırım anlamındaki deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Meta İç ve Dış Ticaret Yetkilisi Yekta Küçüköztürk, Türkiye'nin Fildişi Sahili'nde özellikle inşaat sektöründe elektrik malzemeleri ve inşaat sektörü açısından potansiyel bir pazar olduğunu belirterek, ülkede konut açığı olduğunu, altyapı yatırımlarında da Türk firmaları için önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Al Sunbulah Group Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şirkan Hatay da Afrika veya Batı Afrika'ya ihracatı iki bölmek gerektiğini kaydederek, "Hızlı tüketimde o pazarlarda Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabete girmemeliyiz. Çünkü baştan kaybederiz. Daha çok orta ve üst gelir grubuna yönelik ürünlerde oldukça yüksek şansımız var. Buraya odaklanmalıyız. Hatta tekstil, giyim, gıda gibi sektörlerde mümkünse kendi markalarımızı oraya götürerek pazar oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit ise şunları kaydetti:

"2016 yılının ikinci döneminde Fildişi'nden hem konut hem okul talepleri gelmeye başladı ve bir hareketlilik olduğunu fark edip o bölgede sık yaptığımız seyahatler arasına Fildişi'yi katmanın doğru olabileceğine karar verdik. Bu dönemde de Abidjan'da Francophone Olimpiyatları (Fransızca Konuşan Ülkeler Oyunları) için büyük bir kamp projesi ile ilgili olarak talepler bize gelmeye başladı. Abidjan'da her biri üç katlı toplam 33 ayrı bloktan oluşan olimpiyat köyü projesini gerçekleştirdik. Ciddi ilişkilerde olduğumuz müşterilerle de yeni fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. Uzun vadede olabilecek bayi, ortaklık, ofis gibi çözümleri de geliştiriyoruz. Bizim bakışımızla ihracatta Fildişi'nin olumlu yönleri; potansiyelin çok fazla olması, ürünlerimize olan ilgi ve pazar açığı…"