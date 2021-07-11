TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var"

TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış olduğunu söyledi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında TİM Başkanı İsmail Gülle ile beraberindekiler sektör temsilcileri ile bir araya geldi. TİM Başkanı İsmail Gülle, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminin herkesi çok şey öğrettiğini ifade ederek, "Hayatımızı değiştirdi, bakışımızı değiştirdi, önceliklerimizi, Kobilerimizi, bütün her şeyi değiştiren bir dönem oldu. Bundan sonra da normal dönemle beraber paralel değişen bir dünya ile birlikte ülkemize çok ciddi avantajlar getiriyoruz önümüze. Burada dünya ucuz olduğu için çok fazla çevre, ekolojik sisteme çok fazla riayet etmeden dünyanın tedarik merkezi olan Çin'in hastalıklardan dolayı kapanıp bir gün tedarikleri yerine getiremeyeceği dünya gördü. O nedenle tedarik merkezlerini çeşitlendirdi. Ülkemiz de bu tedarik merkezlerinden bir tanesidir. Bu senenin sonuna kadar mevcut durumun devam edeceği, seneye de aynı yoğunlukla gideceğini öngörüyoruz. Şu anda kapasitelerimizi yoğun bir şekilde kullanarak, ihracat yapıyoruz. Bazı sektörlerimizin şu anda sene sonuna kadar ürettiklerini satmış durumdalar. Bu da bizleri mutlu ediyor. ABD ile Türkiye siyaseten ne kadar negatif tablo çizmiş olsa da, ticaretten çok olumlu seyir izliyor. Şu zamana kadar olan süreçte yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var. 4'üncü sıradan 2'nci sıraya yükseldi, bu artış devam ederse, büyük ihtimal ile birinci pazarımız olmaya giriyor. Bunu şunun için söylüyorum. Dünyaya çok uzak olabilir, gördüğünüz gibi bir ihtiyaç varsa gidiyor. Dünyada talep varsa, siyaseten negatiflik, oradaki pozisyon da önemli, dünyadaki ticaret her şeyi belirliyor. O nedenle biz ticaretimizi yaptığımız gibi bu mücadeleyi vererek yapacağız. Açıkladığımız son Haziran ayı ihracatımızda 70 ilimiz ihracatını attırdı. 14 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını yaptık. Artık valilerimiz ihracat rakamlarını bizlerle birlikte takip ediyor. Bu ay ne çıktı, hangi sektör fazla diye bizim için bu sevindiricidir. Bizleri bu çok mutlu ediyor" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra sorulan sorulara yanıt verilmesiyle program sona erdi.

Toplantıya TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile ihracatçılar katıldı. - KİLİS

TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var'
TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var'
TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var'
TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar
Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam İlyas Tetik Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Lionel Messi Alper Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yüzde 40'a yakın ABD'ye ihracatımızda artış var" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:17:44. #1.16#

title