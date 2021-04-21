TİKA'dan Türk Ajansı Kıbrıs'a teknik ekipman desteği
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TİKA'dan Türk Ajansı Kıbrıs'a teknik ekipman desteği

TİKA'dan Türk Ajansı Kıbrıs'a teknik ekipman desteği
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nden yetkililer, TAK'ın ihtiyaç duyduğu bilgisayar, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve yazıcıları TAK Müdürü Fehmi Gürdallı'ya teslim etti.

TİKA'ya teşekkür ederek yapılan desteğin önemine dikkati çeken Gürdallı "Bugünün medya dünyasında etkili bir faaliyet yürütmeniz için iki unsur çok önemlidir; iyi, deneyimli bir kadro ile iyi teknik ekipman. TAK oldukça iyi insan kaynağına sahiptir. Şimdi TİKA'nın teknik ekipman desteğiyle faaliyetlerini daha başarılı şekilde sürdürecektir." dedi.

Gürdallı, TİKA'nın halihazırda Anadolu Ajansı (AA) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yürüttüğü gazetecilere yönelik online eğitimlerden çok sayıda muhabirin yararlandığını da hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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