TİKA'dan Güney Sudan'da mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteği
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TİKA'dan Güney Sudan'da mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteği

13.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:34
TİKA'dan Güney Sudan'da mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevindeki mahkumların mesleki yeterlilik kazanıp, cezaları bittikten sonra iş bulmalarına ve hayata daha kolay entegre olmalarına yardımcı olmak amacıyla mahkumlara kaynakçılık malzemesi ve ekipmanı desteği sağlandı.

Proje kapsamında TİKA tarafından temin edilen kaynak jeneratörü, açılı taşlama makinesi, matkap, tezgah mengenesi, taşlama gözlüğü, çeşitli boyutlarda çekiç, testere, anahtar, tornavida, işleme araçları, ölçüm boruları, diskli kesme makinaları, kaynak çubukları, eldivenler ve tulum malzemelerinin cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Yardımların teslim edildiği törene, Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği Siyasi ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Misyon Şefi Yardımcısı Mustafa Kemal Akbulut, Güney Sudan Hapishane Genel Müdürü Michael Malou, Güney Sudan Hapishaneler Genel Direktörü Josep Benjamin, TİKA Güney Sudan Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Akbulut, "Güney Sudanlı mahkumlara yapılan kaynakçılık malzemeleri ekipman desteği projesiyle çeşitli suçlardan dolayı mahkum olan kişilerin alacakları eğitimle topluma daha faydalı bireyler olacaklarından ve cezaları bittikten sonra daha kolay iş bulacaklarından dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, "Yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz Güney Sudan halkının her zaman yanında olacağız. Mahkumların ilerleyen süreçte verimli bireyler olarak mutlu olmaları, bizim de mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Hapishaneler Genel Direktörü Josep Benjamin de yaptığı konuşmada, TİKA tarafından verilen desteğin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Mahkumlara verilen desteğin mahkumların mesleki eğitimleri açısından ifade ettiği öneme değinen Benjamin, "Türkiye her zaman yanımızda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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