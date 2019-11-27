TİKA Cezayirli akademisyenlere Osmanlı arşivlerini açtı

27.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:18

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Cezayirli araştırmacılar, Türkiye'de, Bejaia kenti ile ilgili araştırma yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cezayirli akademisyenlerin, İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinde ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde, Osmanlı döneminde Bejaia şehrindeki sosyal yaşam ve bilimsel faaliyetlere ilişkin çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Bejaia Üniversitesinden Prof. Dr. Aissani Djamail, Uzman Araştırmacı Djamel Eddine Mechehed ve Cezayir-2 Üniversitesinden Uzman Abdul Basıt Mekki'nin yer aldığı heyetin daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezini (IRCICA) ziyaret ederek Genel Direktör Prof. Dr. Halit Eren'den merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı ifade edildi.

İslam bilgini İbn Haldun'un Tunusluların hakimiyeti sırasında veziri azam olarak görev yaptığı Bejaia şehrinin Orta Çağ'da Akdeniz'in önemli bilim merkezlerinden biri olarak öne çıktığı vurgulanan açıklamada, Cezayirli araştırmacıların çalışmalarının TİKA'nın desteğiyle gelecek dönemde Bejaia'da sergilenmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA