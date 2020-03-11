THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes İspanyol ekibi Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes İspanyol ekibi Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Öte yandan bu hafta oynanacak 4 maç koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.



THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 12 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova ile ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları maçlarını iç sahada oynayacak. Anadolu Efes, yarın saat 23.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Fenerbahçe de 13 Mart Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Hafta Barcelona-Zalgiris Kaunas maçı ile tamamlanacak.



Koronavirüsten dolayı 4 maç seyircisiz



Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs (COVID-19), Euroleague'i de etkiledi. Euroleague yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 4 maç seyircisiz oynanacak. Buna göre Real Madrid-Kızılyıldız, Milano-Olympiakos, ASVEL-Zenit ve Barcelona-Zalgiris Kaunas müsabakalarına seyirci alınmayacak. Maccabi-Baskonia karşılaşmasında ise maçında ise ancak 5 bin seyirci girişine izin verildi.



THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 CSKA Moskova - ALBA Berlin



20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia Vitoria-Gasteiz



22.45 AX Armani Exchange Milano - Olympiakos



23.00 Real Madrid - Kızılyıldız



13 Mart Cuma



20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih



20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg



23.00 FC Barcelona - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL

Kaynak: İHA