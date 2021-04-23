THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı
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THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı

THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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