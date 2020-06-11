The Last of US Part II Çıkış Fragmanı Yayınlandı
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The Last of US Part II Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Bu nesilde oyuncuların en çok beklediği oyunlardan bir tanesi olan The Last of US Part II, artık çok yakınımızda. Altı yıldır geliştirilme aşamasındaydı.

The Last of US Part II Çıkış Fragmanı Yayınlandı
11.06.2020 03:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 04:52

Bu nesilde oyuncuların en çok beklediği oyunlardan bir tanesi olan The Last of US Part II, artık çok yakınımızda. Altı yıldır geliştirilme aşamasındaydı. Birçok kez ertelendikten sonra, 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel satışa sunulacak. The Last of US Part II çıkış fragmanı da en nihayetinde Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog tarafından yayınlandı.

Hayatta Kalma türünde kendisine önemli bir yer edinmiş olan The Last of US serisinin ilk oyunu, ilk olarak PlayStation 3 için satışa sunulmuştu. Cordyceps mantarının neden olduğu salgından dolayı medeniyetin çöktüğü bir dünyada geçen oyunda, tek geçim kaynağı silah kaçakçılığı olan Joel isimli bir karakteri yönetiyorduk. Ne var ki günün birinde ortağı Tess ile yaşadıkları bir sevkiyat sorunu neticesinde Ellie isimli on dört yaşındaki bir kız çocuğunu şehrin dışına çıkartmak zorunda kalacağı anlaşmayı kabul etmesi, hayatının dönüm noktası olmuştu. Dört mevsime yayılan zorlu bir macera başlamıştı.

Bizlere hem çok farklı duygular yaşatan hem de finaliyle açık kapı bırakarak biten The Last of US için altı yıl sonra bir devam oyunu geliyor. İlk oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olayın sonucunda Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılmak zorunda kalıyor.

The Last of US Part II Çıkış Fragmanı

Devam oyunu için önümüzde sadece dokuz günlük bir zaman kaldı. Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog, bizleri daha da heyecanlandırmak için The Last of US Part II için bir çıkış fragmanı yayınladılar.

Toplamda elli saniye uzunluğunda olan bu çıkış fragmanı, ara sahnelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve oldukça da hoş görünüyor. 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için Türkçe altyazı ve dublaj ile satışa sunulacak olan The Last of US Part II için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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