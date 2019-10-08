Thbb: inşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

08.10.2019 11:54

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) "Hazır Beton Endeksi" Eylül Ayı Raporu'nda, inşaat faaliyetlerinde bir hareketliliğin başladığı görünmekle birlikte, sektör oyuncularının güven sorununun sürdüğü ve yıllık bazda bütün endekslerde artış görülürken, inşaat sektöründe 16 ay aradan sonra ilk kez canlanma yaşandığı belirtildi.

İnşaat ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan THBB Hazır Beton Endeksi'nin Eylül raporu, inşatta kalıcı bir iyileşmenin başladığını söylemek için henüz erken olduğunu, aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin yükseldiğini ancak eşik değerin altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Hazır Beton Endeksi 2019 Eylül Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendirdi:

"Bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. İnşaat faaliyetlerinde 16 ay aradan sonra ilk kez canlanma yaşandı. Hareketlilik başlamış görünmekle birlikte inşaat sektörü oyuncularının güven sorunu devam etmektedir.

"Resmi rakamlara göre bir yıldır gerileyen inşaat sektörünün ekonomi içindeki payı yüzde 5.3'e gerilemiş durumdadır. Son 20 yılın verileri incelendiğinde ikinci çeyrekler bazında inşaat sektörü kriz yılları olan 2001 ve 2009 yıllarından sonra en kötü dönemini geride bırakmıştır. İnşaatın bu durumu yalnızca kendisini değil tüm ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

"Son açıklanan rakamlara göre inşaata girdi sağlayan imalat sanayi sektörlerimizin kapasite kullanımı, ağustos ayı itibarıyla, imalat sanayi ortalamasının yüzde 7.0 altındadır, yani inşaat geriledikçe imalat da zorlanmaktadır. İnşaat sektöründe yüzde 25'e yakın bir istihdam kaybı söz konusudur.

"Bütün bu rakamlar bize, Yeni Ekonomi Planı'nda belirlenen yüzde 5.0'lik büyüme hedefinin yakalanması, istihdam hedeflerinin tutturulması için inşaat sektöründe bu hareketliliğin artarak devam etmesinin gerekliliğine işaret etmektedir." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA