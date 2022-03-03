TGSD Başkanı Kaya: Savaş, daha çok İstanbul piyasamızı etkiliyor

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, Rusya- Ukrayna savaşının kendi sektörlerini de etkilediğini belirterek, "Daha çok Osmanbey, Laleli, İstanbul'daki piyasamızı etkiliyor. Biliyorsunuz yolcuyla beraber bavul ticaretlerimiz var. Bunlar rakam olarak ciddi rakamlar ve etkileniyor. Özellikle kumaş anlamında Zeytinburnu'nda yapılan ihracatımızı bir nebze etkiliyor" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TGS, Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Moda Akademisi iş birliği ile Kahramanmaraş'ta 'Tasarımda Dijital Dönüşüm Süreçleri, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik ve Tekstil Teknolojileri' konulu seminer düzenlendi. KMTSO Mehmet Balduk Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, tekstilde Kahramanmaraş'ın önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş; Türkiye'deki ipliğin yüzde 36'sını, örgü kumaş ve dokuma kumaşın yüzde 15'ini, denim kumaşın da yüzde 34'ünü üreten bir kent tekstilde" dedi,

Program sonunda KTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, TGSD Başkanı Ramazan Kaya'ya Maraş işli sim sırma ile yapılmış Atatürk tablosu hediye etti.