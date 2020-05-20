TFF Sağlık Kurulu, takımların doktorlarıyla toplantı yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin, kulüplerin takım doktorlarıyla video konferans yöntemiyle bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda, öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: AA