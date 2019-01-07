TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüpleri borçtan kurtaracak projeyi açıkladı.

"TÜRK FUTBOLUNUN KURTULMASI İÇİN SENELERDİR ÇABALIYORDUK"

Demirören yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. Türk futbolunun ve kulüplerin kurtulması için senelerdir çabalıyorduk ve artık sonuç verdi.Kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılandırılması. %50'sini başardık. Bundan sonra da inşallah tamamını başaracağız. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılanması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz.

"YENİ SİSTEMDE EN KATI KURALLARI UYGULAYACAĞIZ"

Şu an kulüplerimizin sürdürülebilir bir hayatı kalmadı bu yapılandırma şart. Kulüplere para vermeyeceğiz. Kulüpler verilen bütçe üzerine transfer yapabilecek. Kulüplere nefes aldıracak imkanlar sunulacak. Borç miktarı artık artmayacak. Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak.

"İSPANYA'YI ÖRNEK ALACAĞIZ"

1980'lerin sonunda İspanya'da bu yapılandırmanın aynı uygulaması yapıldı. Talimat değişiklikleri yapılmadığı için de sistem tutmadı. Şimdi o örneği de alarak, talimatnameyi değiştirerek. İspanya nasıl başarılı oldu daha sonra. Talimatlar değişti de ondan. 4 büyük kulübümüz de artık ulusal sisteme gireceğinden, "Ben Türkiye'de şampiyon olup, UEFA'ya gitmeyeyim" diye bir şey olmayacak. Öyle bir lüksümüz yok artık.UEFA finansal fair-play değil Türkiye'de yapılandırma olacak.

"BU SİSTEM FENERBAHÇE İÇİN YARARLI OLACAKTIR"

Sivasspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe sıfır veya çok az borçla gidiyorlar. Yeni sistemle bu tarz kulüplerimize de bu bir teşvik yapmak istiyoruz. Tıpkı bütçe planlarına uymayacak kulüplerin cezalandırılacağı gibi. Tarafların hepsi çok mutlu. Tarihi bir adım atılıyor. Bu adımı hep beraber destekleyelim. Bu yapılan hareket, kulüplerimizin yaşaması için yapılıyor. Türkiye'nin UEFA'da 400 küsür dosyası var. 31 Ocak'ta Fenerbahçe'nin UEFA ile çok önemli bir toplantısı var. Bu sistem Fenerbahçe için de yararlı olacaktır.

"HATALARI KULÜP BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE BEN DE YAPTIM"

Geçmişte yapılanlar yapılmıştır, bitmiştir. Artık ileri bakıp kulüpleri yaşatmak zorundayız. Artık kulüplere herkes başkan olabilecek. Diğer bir taraftan da herkes eşit şartta mücadele edecek. Büyük takımlar camiasını arkasına alarak daha fazla harcama yapamayacak. 1 TL biri için büyüktür 10 TL biri için büyüktür. Belli hataları kulüp başkanlığı döneminde ben de yaptım. Artık rekabetçi bir şekilde hareket etmek zorunda kalacağız. Bir başkan gelip "Kulübe borç olarak para koyuyorum" diyemeyecek. UEFA bunu yasakladı zaten. Hibe edebilir. Hibe ederse parayı sorun yok."

"GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ziraat Bankası dışında Türkiye'de diğer bankalar da sporun içinde. Bir tarafta futbolun gerçek sahibi Futbol Federasyonu ve öbür tarafta finansmanın temsilcisi olarak biz de bu işi temsilen yürüttük. Güzel çalışmalar yaptık. Bugün gelinen noktada kulüplerimizin bir bölümü borçlarının sadece faizini ödeyebiliyor, ana parayı ödeyemiyor. Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır.

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATACAĞIZ"

Türk halkı bu yapılandırma işini bilmek zorunda. Biz bunu anlatmak zorundayız. Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak. Altyapıya önem vereceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız.Bütçesi kırmızı çizgi veren var, eksi veren var. Eksi vereni ve diğerini farklı vadeyle yapılandıracağız. Belki vade vermeden de yapabileceğiz. Sistemin çalışılabilir olması için verdiklerimizin geri gelmesi lazım.

"KREDİ SİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konudan hiç haberi olmayanların yanlış açıklamalarını gördük. Hiçbir kredinin silinmesi mümkün değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha önce vermiş olduğumuz kredilerin yeniden yapılandırılmasını, bütün diğer sektörlere yaptığımız gibi yapacağız. Eğer kulüpler borçlarını eksiksiz getirirlerse bir defada bu işi çözeriz. Türk insanı iyi şeylere layık. Bize güvensinler"