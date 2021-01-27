TFF Başkanı Nihat Özdemir D-Smart'ta
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TFF Başkanı Nihat Özdemir D-Smart'ta

27.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:44
TFF Başkanı Nihat Özdemir D-Smart'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 14.00'te D-Smart canlı yayınına konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 14.00'te D-Smart canlı yayınına konuk olacak.

Bol'ca Futbol Özel programında Emre Bol ve Turgay Demir'in konuğu olacak TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol gündemine ilişkin tüm merak edilenleri yanıtlayacak. Pandeminin futbol dünyasına etkileri, Süper Lig başta olmak üzere diğer liglerin değerlendirmesi, A Milli Futbol Takımı'nın son durumu ve hakemler hakkındaki düşünceleriyle merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu programda olacak. İki saat sürecek Bol'ca Futbol Özel programı yarın saat 14.00'te canlı yayınla D-Smart 77'nci Kanal Spor Smart ve aynı anda D-Smart 82'nci Kanal Spor Smart 2'de ekrana gelecek.

ASYA'NIN EN BÜYÜK TURNUVALARI 4 YIL BOYUNCA D-SMART'TA!

D-Smart spor içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Spor Smart 2 kanalı da 24 saat yayına başlarken Asya'nın en büyük turnuvaları 4 yıl boyunca bu ekranda futbolseverlerle buluşacak. Kıtanın en iyi takımlarını buluşturan Asya Şampiyonlar Ligi, Asya'nın iki numaralı turnuvası AFC Cup, 2022 Dünya Kupası Asya elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası ve 2023 Asya Kupası finalleriyle 4 yıl boyunca yaklaşık 1500 karşılaşma D-Smart ekranlarında olacak. Spor Smart 2 kanalında Asya kıtası turnuvalarının yanı sıra La Liga maçları ve Almanya Kupası, İspanya Basketbol Ligi, nostalji futbol maçları, spor belgeselleri, voleybol ve tenis maçları olacak. İspanya LaLiga, İngiltere Premier lig ve Almanya Bundesliga gibi dünyanın en iyi futbol liglerini ve spor organizasyonları ekranlara taşıyan D-Smart, önümüzdeki dönemde de Asya'nın en büyük turnuvalarını ekrana taşıyacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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