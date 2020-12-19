TESK Genel Başkanı Palandöken tüketicileri "sahte içki" konusunda uyardı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen alkollü içkiler konusunda uyardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen alkollü içkiler konusunda uyardı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşının yaklaştığı bugünlerde sahte alkol üreticilerinin daha çok ortaya çıktıklarına işaret etti.

Vatandaşların, can güvenlikleri açısından bu kişilere fırsat vermemeleri gerektiğini bildiren Palandöken,"Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli." ifadesini kullandı.

Güvenilir esnaftan alışveriş yapılmasının önemini vurgulayan Palandöken, sahte içki üretenlerin hem vergi kaybına yol açtıklarını hem de vatandaşın sağlığına zarar verdiklerini kaydetti.

Kamu yetkililerinin denetimleri sürdürdüğünü, bununla birlikte tüketicilerin de bandrollü ürün satan esnaftan alışveriş yapmaları gerektiğini belirten Palandöken, yasak olmasına rağmen etil alkolün internetten satışının devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal