Terörden arındırılan Şenyayla'da yıllar sonra bayram sevinci yaşanıyor
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Terörden arındırılan Şenyayla'da yıllar sonra bayram sevinci yaşanıyor

Terörden arındırılan Şenyayla'da yıllar sonra bayram sevinci yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde terörden arındırılan Şenyayla'da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, yıllar sonra bölgede bayram mutluluğunu yaşadı.

Muş'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde terörden arındırılan Şenyayla'da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, yıllar sonra bölgede bayram mutluluğunu yaşadı.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında düzenlenen başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı 2 bin rakımlı Şenyayla'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

Havaların ısınmasıyla bölgeye gelen besiciler, çadırda bayram namazı kıldı, daha sonra bayramlaşarak hep birlikte hazırlanan yöresel yemeklerden yedi.

Bayramlaşmaya katılan vatandaşlardan Zabit Eker, gazetecilere, Kurban Bayramı'nı Şenyayla bölgesinde geçiren vatandaşların genelde Diyabakır'dan gelen bölge halkı olduğunu söyledi.

Yaylacıların 6 ay boyunca hayvanlarını otlatmak için bölgeye geldiğini anlatan Eker, "Biz de bugün Muş'tan gelerek gelenek ve göreneklerimize uygun şekilde bayramlarını tebrik ettik. Uzun bir zaman sonra bir arada olmanın huzurunu yaşadık. Böyle huzurlu ve güzel bayramlar diliyoruz." dedi.

Şenyayla'nın daha önce şenlikleriyle akıllara geldiğini anlatan Eker, "Maalesef bölgede çok acılar yaşandı, Bugün uzun bir aradan sonra buraya geldik. Gayet güzel bir bayram geçirdik. Bizi ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Çadırda bayram namazını kılıp, yayladaki insanlarla bayram geçirmek, kahvaltıyı beraber yapmak ayrı bir duygu ve güzellik. Bugün bu güzelliği yaşadık. Bütün bayramların böyle güzel, huzurlu ve neşeli geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Yaylacılardan Rüzgar Çelik ise bayramdan bir gün önce hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada bayram namazından sonra yemek yeniliyor, genellikle kavurma yiyoruz. Gelenek, göreneklerimizde bu var. Misafirlerimiz gelirler. Babam ve amcalarım her sene bu geleneği sürdürüyorlar. Bizlere de bunu miras bırakmayı hedefliyorlar. Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Batman'dan, Muş'tan, çevre il ve ilçelerden gelen eş, dost, akrabalarımızla burada toplanıp bayramlaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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